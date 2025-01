Aantal vogels in Vlaanderen blijft dalen, blijkt uit telling Natuurpunt

De vink, de koolmees en de houtduif; die drie vogels zijn het meest gespot in onze provincie, tijdens het voorbije Grote Vogeltelweekend van Natuurpunt. Gemiddeld zaten er per tuin 22 vogels van 7 verschillende soorten. De Oost-Vlaamse top-drie, met dus de vink op kop, verschilt wel van de Vlaamse top-drie in het algemeen, want die wordt, net zoals vorig jaar, aangevoerd door de huismus. Gevolgd door de koolmees, en de vink dan op plaats drie. Het meest opvallende resultaat van het Vogelweekend dit jaar is wel dat het totale aantal vogels dat gespot is alweer is afgenomen.