Aantal verkeersdoden stijgt alleen in Oost- en West-Vlaanderen: "Nog veel werk aan de winkel"

Om de twee dagen sterft er in ons land een voetganger of een fietser. In Oost-Vlaanderen alleen al stierven er zo het voorbije jaar maar liefst 20 mensen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het VIAS, het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid. Inzetten op de veiligheid van de zwakke weggebruiker kan dus maar beter een prioriteit zijn. In Zottegem is er volgens de lokale fietsersbond nog wel wat werk. Om het stadsbestuur op weg te zetten, werd er alvast een kaart met alle gevaarlijke punten op gemaakt.