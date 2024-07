Aantal starters in 2023 opnieuw in stijgende lijn, Beverenaars starten Pickle and Peppers

Het aantal startende ondernemers neemt opnieuw toe in ons land, en dat na een dip in 2022. Het voorbij jaar hebben meer dan 120.000 mensen een eigen zaak opgestart. Goed een zevende van hen, iets meer dan 16.000, deed dat in onze provincie. Die komt daarmee op de tweede plaats te staan, na Antwerpen. Twee mannen uit Beveren zijn zo’n startende ondernemers. Zij zien wel een toekomst in hun zelfontwikkelde pikante sauzen met verrassende ingrediënten.