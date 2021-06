Aantal patiënten op intensieve zorg nadert in ons land de 400

Het aantal mensen dat met COVID-19 op de afdelingen intensieve zorg ligt van de Belgische ziekenhuizen, blijft gestaag dalen. Momenteel gaat het om 403 patiënten. In totaal liggen er in de ziekenhuizen momenteel 1.161 patiënten met COVID-19. In de ziekenhuizen in onze streek is het aantal opgenomen patiënten met corona opnieuw gedaald, met 7 op dagbasis, tot 53 in totaal. 14 van hen hebben intensieve verzorging nodig, ook dat is er 1 minder dan gisteren. Zowel in Sint-Niklaas als in Dendermonde en in Zottegem is er een daling met 2 patiënten, in de Aalsters ziekenhuizen is dat er 1.