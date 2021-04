Aantal opgenomen coronapatiënten stijgt nog, maar minder snel

In totaal liggen er nu in ons land zo'n 3.170 coronapatiënten in het ziekenhuis. 188 van hen liggen in de ziekenhuizen in onze streek, dat zijn er 7 minder dan gisteren. Maar nog altijd een kleine 20 meer dan 2 weken geleden. 56 van hen zijn opgenomen op de afdeling Intensieve Zorg. Dat is er 1 meer dan gisteren, en ook nog altijd een kleine 20 meer dan 2 weken geleden. De grootste daling zien we in de Aalsterse ziekenhuizen, daar zijn nu 9 coronapatiënten minder opgenomen dan gisteren. De voorbije 24 uur is er 1 patiënt aan corona overleden. Een opvallende stijging is er nog altijd in het AZ Nikolaas. Daar zijn sinds gisteren opnieuw 3 patiënten bijgekomen op de COVID-afdeling, tot nu 58 in totaal. 14 van hen zijn opgenomen op Intensieve Zorg, ook dat is een stijging met 2.