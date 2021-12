Aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft stijgen

In totaal liggen er nu zo'n 3.740 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen. Dat is 10 procent meer dan een week geleden. Net geen 800 patiënten liggen intensieve zorg. Dat is een stijging met 20 procent. In de ziekenhuizen in onze streek zijn er momenteel 266 patiënten opgenomen op de covid-afdelingen, dat is een lichte stijging ten opzichte van gisteren. In de Aalsterse ziekenhuizen en in Zottegem samen zijn er 3 patiënten bijgekomen, in het AZ Nikolaas is het aantal met 2 gedaald, naar 55 daar. Op de afdelingen intensieve zorg neemt de druk licht af ten opzichte van gisteren, tenminste toch in Aalst. In Sint-Niklaas, Dendermonde en Zottegem blijft de situatie daar gelijk aan die van gisteren.