Aantal nieuwe gezichten bij hervatting trainingen Waasland-Beveren

In het vrouwen-volleybal kent ook vice-kampioen VC Oudegem intussen haar tegenstander. In de 16de finale van de CEV-cup ontmoeten de dames het Turkse Eczacibasi Vitra Istanbul. Niet de eerste de beste, want die ploeg al 28 keer kampioen geworden in Turkije. In 2015 wonnen ze de Champions League en de voorbije twee seizoenen waren ze winnaar van het World Championship. Oudegem speelt de heenmatch thuis half december. De terugmatch in Turkije volgt in januari.