Aantal nieuwe coronagevallen blijft dalen

Voorlopig blijft het totale aantal nieuwe besmettingen in ons land verder dalen. Ook het aantal overlijdens en de ziekenhuisopnames blijven afnemen. In de ziekenhuizen in onze streek blijven de COVID-opnames schommelen. Vandaag neemt het totale aantal patiënten opnieuw toe, met 8 zelfs. In de ziekenhuizen van Aalst is de toename het grootst, maar ook in het AZ Nikolaas zijn er opnieuw 4 positieve patiënten meer dan gisteren. Op de afdeling Intensieve Zorg is er dan weer een daling. In totaal zijn er 4 COVID-patiënten minder. De daling is het grootst in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde.