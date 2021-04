De 11 studenten uit India die in Aalst in quarantaine zitten na een besmetting met de Indische variant van het coronavirus, volgen een opleiding aan het Sint-Augustinusinstituut in Aalst. Het instituut laat al een paar jaar studenten overkomen uit India. Dat ziet u onder andere op deze archiefbeelden uit 2019. Het gaat om 43 studenten in totaal. Ze kwamen ruim een week geleden toe in ons land om een graduaatsopleiding verpleegkunde te starten. De studenten werden zowel bij vertrek in hun thuisland als onderweg getest op het coronavirus, telkens negatief. Maar toch vertoonden enkele studenten bij aankomst in ons land symptomen van het coronavirus. Na een nieuwe preventieve testing bleken 11 studenten in Aalst besmet, en 9 in Leuven, allemaal met de Indische variant. Alle studenten die zijn afgereisd uit India zitten nu in quarantaine.