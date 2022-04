Aantal hospitalisaties na een covid-besmetting blijft stijgen

De coronacijfers dan, want die zijn er nog altijd. Het gemiddeld aantal dagelijkse besmettingen is in ons land nu onder de 9.000 gedoken, maar de ziekenhuisopnames blijven wel nog toenemen. In de ziekenhuizen in onze streek zijn er nu in totaal 306 patiënten opgenomen op de verschillende covid-afdelingen. Dat zijn er 4 minder dan gisteren, maar nog altijd 33 meer dan een week geleden. Vooral in het Vitaz in Sint-Niklaas en Lokeren en in het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem neemt de druk vandaag nog toe, met telkens 2 patiënten. In Aalst zien ze, in vergelijking met gisteren, de druk afnemen met 8 patiënten, tot 117 in totaal, maar ook dat zijn er nog altijd 9 meer dan een week geleden.