Aantal gevallen van internetfraude en phishingmails groeit onrustbarend

De voorbije weken is het aantal mensen dat slachtoffer is geworden van phishingmails of andere vormen van internetfraude enorm toegenomen. Dat zegt computerbeveiligingsexpert Nico Cool uit Dendermonde en ook de federale overheid waarschuwt ervoor. Vooral via ItsMe, een digitale identificatie-app, en zoekertjeswebsite 2dehands.be worden veel slachtoffers gemaakt. Op enkele seconden tijd zijn slachtoffers soms tot tienduizenden euro's kwijt. En dat geld zien ze in de meeste gevallen niet meer terug.