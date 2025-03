Aantal daklozen op één jaar tijd verdubbeld in Aalst, Vooruit pleit voor actie

In Aalst eist oppositiepartij Vooruit een structurele aanpak van het daklozenprobleem. Want het aantal daklozen is in één jaar tijd bijna verdubbeld, van 67 naar 124. Dat blijkt uit het rapport van de dienst Samenleving van de stad. Volgens Vooruit schiet de opvang in Aalst tekort. Er zijn te weinig sociale woningen, de opvanginitiatieven blijven té beperkt en er is geen echte visie voor de lange termijn. De extra plaatsen die het stadsbestuur deze winter creëerde, zoals in hotel De La Gare, blijken onvoldoende. Vooruit stelt het principe van Housing First voor. Dat is daklozen eerst een stabiele woonplek geven, zodat ze hun leven terug kunnen opbouwen en pas daarna werken aan begeleiding en ondersteuning.