De twee vaccinatiecentra van Eerstelijnszone Scheldekracht in Wetteren én in domein Puyenbroeck sluiten op 14 maart. Een dag later opent er een nieuw vaccinatiepunt voor heel de eerstelijnszone. 73 procent van de inwoners is ondertussen geboosterd. Na één heel jaar als volwaardige vaccinatiecentra te hebben gedraaid, zijn in totaal ongeveer 300.000 prikken gezet. Zij die nog een covid-vaccinatie nodig hebben, zullen geprikt kunnen worden in het nieuwe vaccinatiepunt. Dat wordt ingericht in een oud rusthuis in de Kloosterstraat in Merelbeke. Dat is in hetzelfde gebouw waar nu al een testcentrum is ondergebracht.