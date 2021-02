Ook in Aalst gaat het niet goed. Ten opzichte van gisteren komen er in de Aalsterse ziekenhuizen 12 coronapatiënten bij op de COVID-afdelingen. 8 in het OLV en 4 in het ASZ. Volgens het OLV is er geen specifieke verklaring voor de plotse stijging. Het ziekenhuis volgt al een tijdje de algemene trend in Vlaanderen. In Dendermonde zijn er, zoals daarnet gezegd, ook 8 bedden meer bezet. En die negatieve trends duwen de cijfers in het rood. In totaal worden er in onze ziekenhuizen 161 coronapatiënten verzorgd. 25 van hen hebben extra zorgen nodig. Het totale aantal COVID-patiënten op intensieve zorg stijgt dus heel lichtjes.