Aantal COVID-patiënten daalt in onze ziekenhuizen opnieuw onder 200

Ja, weinig begrip voor dergelijke feiten en dat is ook logisch want er is nog een hele weg te gaan om de cijfers opnieuw naar beneden te krijgen. Dat zei ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in het parlement vandaag. Hij benadrukte ook dat we door de inspanningen van het overgrote deel van de bevolking sinds oktober wel al een sterke daling hebben gezien. Intussen zakt het totale aantal COVID-patiënten in onze ziekenhuizen opnieuw onder de 200, 195 om precies te zijn. 24 van hen hebben intensieve verzorging nodig. In Aalst zien ze het aantal patiënten op de COVID-afdeling verminderen met 6, to 74. In het AZ Nikolaas is er, in vergelijking met gisteren, 1 patiënt bijgekomen. In Dendermonde en in Zottegem zijn er respectievelijk nog 15 en 48 patiënten met een coronabesmetting.