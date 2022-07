Ja, de temperaturen gaan dus opnieuw de hoogte in de komende dagen. Net zoals het aantal coronabesmettingen. Want het virus rukt opnieuw op in onze regio. Ook Geraardsbergen ontsnapt er niet aan. De stad bevindt zich momenteel in code rood, omdat het aantal besmette personen de laatste dagen is verdubbeld. Toch is paniek niet nodig, zegt burgemeester Guido De Padt.