Gemiddeld, over een week gezien, telt het aantal corona-opnames in de ziekenhuizen in ons land nog altijd wel een lichte daling. Maar in onze streek is dat vandaag enkel het geval in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde. Het aantal COVID-patiënten dat intensieve zorg nodig heeft, blijft daar wel gelijk. In Aalst, in Sint-Niklaas en in Zottegem zien de ziekenhuizen het aantal COVID-patiënten opnieuw licht stijgen ten opzichte van gisteren. In Aalst liggen er nu 78 patiënten op de COVID-afdeling, van wie er 11 intensieve verzorging nodig hebben. Dat zijn er 4 meer dan gisteren. In totaal tellen onze ziekenhuizen opnieuw meer dan 200 coronapatiënten, 203 om precies te zijn.