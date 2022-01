Aantal coronaopnames op intensieve zorg blijft dalen

Het aantal besmettingen met blijft stijgen in ons land, maar de stijging vertraagt, gelukkig maar. Er liggen wel iets meer mensen met corona in de ziekenhuizen, maar de druk op de afdelingen intensieve zorg blijft afnemen. In onze streek is het vooral in Aalst dat de druk op de ziekenhuizen opnieuw sterk stijgt. Er zijn dit weekend 14 nieuwe patiënten bijgekomen op de COVID-afdelingen, in vergelijking met vrijdag. In de andere ziekenhuizen blijft de situatie nagenoeg onveranderd, ook op de afdelingen intensieve zorg. Enkel in het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem is het aantal coronapatiënten gedaald, naar 20. Dat maakt dat er nu in totaal 117 coronapatiënten zijn opgenomen. Een week geleden waren dat er 88.