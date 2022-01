Aantal coronabesmettingen flirt met kaap van 50.000

Ondertussen is het aantal opgenomen coronapatiënten in ons land weer boven de kaap van de 3.000 gestegen. 361 mensen hebben intensieve zorg nodig. Ook in de ziekenhuizen in onze streek is er een duidelijke toename. Vandaag liggen er in totaal 146 mensen op de COVID-afdelingen. Dat zijn er 15 meer dan gisteren, en 24 meer dan vorige week maandag. De grootste stijging is er in de Vitaz-ziekenhuizen van Sint-Niklaas en Lokeren. Daar stijgt het aantal opnames van 25 naar 32. En ook in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde neemt de druk toe. Ook op Intensieve Zorg stijgt het aantal patiënten, van 11 gisteren naar 15 vandaag.