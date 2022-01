Aantal coronabesmettingen blijft snel stijgen

Er liggen momenteel weer bijna 2.000 COVID-19-patiënten in de Belgische ziekenhuizen, 1.995 om precies te zijn. Daarmee blijft het aantal opnames stijgen, maar de stijging lijkt wel wat te vertragen. In de Aalsterse ziekenhuizen zijn er 5 patiënten meer dan gisteren. En ook in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde is er een lichte toename. In Sint-Niklaas is er een lichte daling, en in het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem blijft de situatie onveranderd ten opzichte van gisteren. Over alle ziekenhuizen samen zijn dat er zestien, 1 meer dan gisteren.