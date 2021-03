In het hele land is het aantal ziekenhuisopnames omwille van het coronavirus de voorbije week met zowat een vijfde gestegen, ten opzichte van een week geleden. In de ziekenhuizen in onze streek valt vooral de nieuwe stijging op in het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem. De oorzaak konden we zonet al vernemen. Het ziekenhuis kreeg de voorbije week ook te maken met een interne uitbraak van de Britse variant op een niet-covidafdeling. In de andere ziekenhuizen is er sprake van een vermindering van de druk op de covid-afdelingen. Op de afdelingen Intensieve Zorg blijft de situatia nagenoeg gelijk aan die van gisteren. In totaal hebben nu 30 van 186 coronapatiënten intensieve verzorging nodig.