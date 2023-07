Aanslepend sociaal conflict blijft volgens vakbond BBTK wegen op supermarkten Delhaize

In Zottegem scheurt gemeenteraadslid Peter Vansintjan zich af van zijn partij CD&V, en zetelt hij voortaan als onafhankelijke. En dat heeft grote gevolgen voor de coalitie van N-VA en CD&V, want die verliest daarmee in Zottegem haar bestuursmeerderheid. Peter Vansintjan heeft er een lange staat van dienst opzitten bij CD&V Zottegem. Hij zit al 22 jaar in de gemeenteraad, waarvan negen jaar als schepen. In het begin van deze legislatuur was Vansintjan nog drie jaar schepen van Sociale Zaken, maar nu is hij dus gemeenteraadslid. De laatste maanden nam de ergernis toe bij Vansintjan, onder meer door het sluiten van een dienstenchequeonderneming in Zottegem, waar hij absoluut geen voorstander van was. Hij herkent zich naar eigen zeggen niet meer in zijn partij en voelt zich niet gehoord. Door zijn beslissing heeft de coalitie tussen CD&V en N-VA geen meerderheid meer, maar daar was het hem niet om te doen, zegt hij.Burgemeester Evelien De Both laat onze redactie weten dat ze de gang van zaken betreurt, maar zegt dat gemeenteraadslid Peter Vansintjan aan haar bevestigt dat hij zich als onafhankelijke aan het bestuursakkoord zal houden. Ze is ervan overtuigd dat de uitvoering van dit akkoord, in het belang van de Zottegemnaar, zal slagen.