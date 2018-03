Het is nog een kleine 2 maanden wachten tot de Europese stratenloopwedstrijd Roparun opnieuw door onze regio trekt. En dat is elk jaar opnieuw vooral een feest in de gemeente Zele. Daarom is de brandweer van Zele ook nu al begonnen met de voorbereidingen. Het thema dit jaar is 'Piraten In Zele'. Hun piratenschip hebben ze nu gevonden in de tuin van een dorpsgenoot, en het is best wel indrukwekkend.