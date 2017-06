Aanschuiven om in te schrijven bij academie Beveren

Het festival Crammerock, en dan zijn we in Stekene, heeft met de Britse band Bloc Party zijn headliner beet. Naast deze One More Chance zullen heel wat muziekliefhebbers ongetwijfeld ook hits als Flux en Hunting For Witches mee kunnen zingen. Naast Bloc Party wist de organisatie ook al mooie Belgische namen als Warhaus, Roméo Elvis en The Sore Losers te strikken. De 27ste editie van Crammerock vindt plaats op vrijdag één en zaterdag twee september. Vorig jaar nog kreeg het festival in Stekene 32.000 bezoekers over de vloer.