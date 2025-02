Aanpak Aziatische hoornaar in Buggenhout werkt, gemeente zet ook dit jaar vallen

De actie rond de bestrijding van de Aziatische hoornaar van vorig jaar bleek een enorm succes. Dat meldt het lokaal bestuur in Buggenhout. Met de geplaatste vallen zijn meer dan 115 koninginnen gevangen en dus ook evenveel nesten vermeden. Ook dit jaar gaat de gemeente samenwerken met de plaatselijke imkers en vrijwilligers om het, vooral voor bijen, schadelijke insect verder te bestrijden. Er zullen in het voorjaar een honderdtal vallen verspreid worden over het grondgebied. Daarmee zouden er in de lente zo veel mogelijk koninginnen moeten gevangen worden, zodat het aantal nesten in de zomer beperkt blijft. De vallen worden geplaatst via een spreidingsplan op het grondgebied van Buggenhout. De gemeente zoekt nog wel inwoners bij wie de vallen eventueel geplaatst kunnen worden.