Aanleg nieuwe Durmebrug op N446 in Waasmunster start dit najaar

De installatie van de nieuwe brug over Durme op de gewestweg N446 in Waasmunster zal dit najaar starten, dat laat het Agentschap Wegen en Verkeer weten. De werken aan die brug zullen ongeveer anderhalf jaar duren. Er zal tijdens de installatie weinig tot geen verkeershinder zijn, de oude brug zal namelijk gewoon open blijven. De huidige brug ligt er al meer dan 90 jaar en is tot op de draad versleten. Zo vertoont hij zelf enkele scheuren. De nieuwe brug zal met afgeschermde fietspaden ook een pak verkeersveiliger zijn.