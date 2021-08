Aanleg fietsersbrug op fietssnelweg door Sint-Niklaas opnieuw uitgesteld

In Sint-Niklaas moeten de plannen voor een fietsbrug langs de spoorweg voor de zoveelste keer weer even in de koelkast. De fietsbrug is een onderdeel van de fietssnelweg tussen Antwerpen en Gent. Het plan dateert al van 2017 en de brug had er aanvankelijk in 2019 al moeten liggen. Later werd dat 2021, nu is het 2022. Eerst omdat de nodige onteigeningen aansleepten en nu omdat er beroep is aangetekend tegen de omgevingsvergunning.