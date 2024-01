Aankleding Aalst Carnaval is volop bezig aan station en op de Grote Markt

Op de festivals is het nog even wachten. Carnaval daarentegen komt overal in onze regio wel stilletjes aan dichter. In Ninove bijvoorbeeld. Daar zit het oude stadhuis al in een carnavalskleedje. Het wortelmannetje, dat symbool staat voor de Ninovieters, hangt boven het Oudstrijdersplein. De verlichte wortels in de glasramen komen wanneer het donker is helemaal tot zijn recht. Ninove viert carnaval vanaf zondag 18 februari. Eén week na Aalst. In de Ajuinenstad is het nog even wachten op het decor, in Ninove zijn ze er iets vroeger bij dit jaar.