Gisteravond is op de E17 in Sint-Niklaas een vrachtwagen gekanteld. Net voor de afrit Temse, in de richting van Antwerpen, kantelde de aanhangwagen van de truck. Het gevaarte belandde op zijn flank. De cabine van de vrachtwagen bleef gelukkig wel overeind staan. Daardoor raakte niemand gewond. De vrachtwagen was niet geladen. De takeling van het gevaarte nam enige tijd in beslag, maar door het late uur was er nauwelijks verkeershinder.