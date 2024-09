In Wetteren lijkt het circulatieplan een stille dood te sterven. Coalitiepartners Groen én Samen raken het maar niet eens met elkaar. Er is geen draagvlak om al die verkeerswijzigingen in te voeren, vindt burgemeester Albert De Geyter. Hij verschoof de invoering ervan al naar de volgende legislatuur. Maar ook de komende jaren moet het circulatieplan er nog niet komen, vindt hij. Tot onvrede van de groenen.