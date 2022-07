Aanbevelingen moet vertrouwen en motivatie in sector kinderopvang herstellen

Nu deze aanbevelingen voor meer veiligheid zullen zorgen, kan het Vlaams parlement ook beginnen nadenken en debatteren over de andere noden in de sector. Er zijn meer handen nodig, de job moet aantrekkelijker gemaakt worden, en het vertrouwen moet hersteld worden. En dat is nodig, want de vraag naar kinderopvang blijft groter dan het aanbod, en het vinden van goed opgeleid en gemotiveerd personeel is moeilijk. Maar de voldoening die je krijgt uit je werk is groot, zegt ook Annelies. Zij startte begin dit jaar met haar eigen kinderdagverblijf in Aalst, na een omscholing.