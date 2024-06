Aan de stembus in Dendermonde: "Ik denk altijd wel dat ik op de juiste stem, maar we zullen het moeten zien"

Vanaf nu tot vanavond laat krijgt u bij TV Oost te horen hoe de Oost-Vlaming gestemd heeft. We zoomen in op de resultaten in onze regio, en we praten met kandidaten van bij ons, mensen waarop u kan stemmen. De afgelopen weken hebben die kandidaten alles uit de kast gehaald en stevig campagne gevoerd om u te overtuigen van hun programma. Maar uiteindelijk bent u het die beslist. Voor veel mensen een evidente keuze. Maar er zijn er ook die getwijfeld hebben tot het moment dat ze in het stemhokje stonden. Wij gingen vanochtend in Dendermonde luisteren bij de kiezer hoe dat stemmen verlopen is.