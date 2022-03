Aalsterse zorginnovatiehub geeft groeiende bedrijven plaats, expertise en netwerk

Nog in Aalst wil de stad haar ambitie als zorgstad de komende jaren extra in de verf zetten. Zo zit de Health and Care Valley, een nieuw bedrijventerrein op de Siesegemkouter, in de steigers. Maar dit najaar opent het ook een zorginnovatiehub, pal in het centrum van de stad. Daarin gaan verschillende Aalsterse partners zoals ziekenhuizen, maar ook de Odiseehogeschool en de HoGent, jonge bedrijven begeleiden en ondersteunen om te kunnen groeien.