Aalsterse zorgdelegatie gaat protesteren in Brussel

Het is er misschien nog niet echt het weer voor, maar in Hamme is dit weekend wel al het openluchtzwembad geopend. En dat is redelijk bijzonder, want steeds meer openluchtzwembaden in de streek moeten de deuren sluiten, zoals onlangs nog in Geraardsbergen. Zwembad Den Bleek in Geraardsbergen moest dicht omdat de stad de onderhoudskosten niet langer wilde betalen. Maar in Hamme is zo'n scenario nog niet aan de orde.