Aalsterse ziekenhuizen zien aantal patiënten met corona weer bijna verdubbelen

Er liggen op dit moment 2.100 mensen in het ziekenhuis die coronapositief zijn. Dat is opnieuw een lichte stijging in vergelijking met een week geleden. Zowel het aantal opnames als het aantal besmettingen neemt toe. Het aantal besmettingen steeg de voorbije week zelfs met een derde, of 33 procent. Ook in de ziekenhuizen in onze streek vertaalt zich dat in een stijging van de cijfers. In de Aalsterse ziekenhuizen zijn er opnieuw 15 patiënten bijgekomen op de COVID-afdelingen. Ook in het Vitaz in Sint-Niklaas en Lokeren neemt het aantal coronapatiënten opnieuw toe. In Dendermonde en in Zottegem is er een stabilisatie. In totaal liggen er opnieuw meer dan 200 patiënten met corona in onze ziekenhuizen, 209 om precies te zijn. Het is geleden van half februari dat het aantal opnames boven de 200 ligt.