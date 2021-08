Aalsterse ziekenhuizen vangen opnieuw Brusselse COVID-patiënten op

In Sint-Niklaas maakt de lokale Partij Van De Arbeid zich zorgen over de start van het schooljaar in basisschool De Fontein. Dat schooltje ligt vlak naast de brandweerkazerne. Bij recent onderzoek werd er in en rond de kazerne PFOS aangetroffen in het grondwater. Daarom worden er deze week nog extra stalen genomen. De PVDA vindt dat veel te laat, want volgende week woensdag starten de scholen weer op. Volgens het stadsbestuur is er geen reden tot ongerustheid.