Aalsterse winteropvang opent vervroegd de deuren

In Aalst is het winternoodplan geactiveerd. Dat gaat normaal pas op 1 december in voege maar door de koude nachten is beslist om daar nu al mee te starten. Daklozen kunnen vanaf vandaag tot eind februari elke nacht terecht in het centrum Niemandsland. Normaal kan dat maar vijf opeenvolgende dagen per twee weken. In totaal zijn er 24 bedden. Het OCMW roept de Aalstenaars ook op om de politie te bellen als je dakloze mensen in problemen ziet. De agenten kunnen hen dan verder helpen. De dagopvang in De Brug wordt trouwens uitgebreid. Die was vroeger alleen open op weekdagen. Daar komen vanaf december nu ook de weekends bij.