Aalsterse weesgedichten veroveren nu ook Nederland

Morgen gaat 'Raf Coppens Eet' in première in het CC Belgica in Dendermonde. De stand-up comedian uit de Ros Beiaardstad is naar eigen zeggen weer helemaal terug en daar hoort dus een nieuwe show bij. In zijn gekende stijl vuurt hij om de paar seconden een mop af over de actualiteit, en over eten. De première morgenavond is volledig uitverkocht.