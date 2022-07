Aalsterse ultrawandelaars na vijf dagen: "Komt dit wel goed?"

De coronacrisis laat zich voelen in de dierenasielen. Want daar worden nu in grote getale honden binnengebracht die geboren zijn in 2019, en die in huis werden gehaald als gezelschap tijdens de lockdown. Maar nu die crisis voorbij is, is er bij velen geen plaats meer voor hun hond. Er wordt dan een plaats gezocht bij een asiel, maar die hebben vaak ook geen plaats meer. Dat is onder meer het geval bij het dierencentrum in Haasdonk.