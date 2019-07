En we eindigen dit nieuws in Aalst. Een vrouw uit deelgemeente Herdersem is een crowdfunding opgestart om de nieuwe cd van Soeur Sourire te financieren. Hoewel de zingende non, wereldbekend van het liedje Dominique, nique, nique, 37 jaar geleden overleed, is er onlangs nieuw werk van haar opgedoken. Een waar mirakel, vinden haar fans.