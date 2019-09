Aalsterse theatergezelschappen geven het beste van zichzelf tijdens Theater In De Stad

Het sportnieuws uit Aalst hebben we zonet gehad, maar er viel ook heel wat cultuur te rapen in de Ajuinenstad. Onder de noemer Theater in de Stad gaven afgelopen weekend 9 Aalsterse theatergezelschappen het beste van zichzelf, in de openlucht. Deze zevende editie van het tweejaarlijks theaterfestival was overigens de meeste succesvolle tot nu toe. Heel wat voorstellingen moesten zelfs extra stoelen laten aandraven.