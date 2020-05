Aalsterse stadsbestuur wil N41 doortrekken tussen Hofstade en Gijzegem

Nog in Stekene had de brandweer de handen vol met het verwijderen van een lang en hardnekkig oliespoor. Dat bevond zich in heel wat straten in Stekene, Klein Sinaai en Moerbeke. Over een afstand van een goeie 5 kilometer had een landbouwer hydraulische olie verloren, door een lek in een leiding van zijn tractor. Toen de man dat doorhad verwittigde hij meteen de brandweer. Maar toen was het uiteraard al te laat. Op vele plaatsen was het gevaarlijk glad. De brandweerposten van Zelzate en Stekene hadden zo'n 2 uur nodig om de rijbaan opnieuw proper te maken. Het wegdek werd door tankwagens bespoten met een mengeling van detergent en water. En op sommige stukken moest er stevig geschrobt worden met borstels.