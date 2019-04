Aalsterse sportterreinen worden rookvrij

Er komt een tweede Klimaatmars in Dendermonde. Op vrijdag 24 mei, 2 dagen voor de verkiezingen, willen de vrijwilligers achter de Klimaatactie Dendermonde het klimaat opnieuw op de agenda zetten. De eerste Dendermondse Klimaatmars was op 15 maart en bracht toen maar liefst vierduizend deelnemers op de been. Ook nu zal de Dendermondse klimaatmars deel uitmaken van een grote internationale actie, met marsen over de hele wereld. In onze regio werd er toen, naast Dendermonde, ook actie gevoerd in Lokeren, Zottegem, Sint-Niklaas, en Beveren.