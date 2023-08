Aalsterse Sint-Elisabethwijk kreunt onder het sluikstort: "Met auto's komen ze naar hier om hun vuil te dumpen"

In Bazel, bij Kruibeke, heeft een gezin gisteren bezoek gekregen van een onverwachte gast. Namelijk een korenslang. Dit is een foto van het beestje. Altijd even schrikken, maar ze is niet giftig. Het gezin heeft de slang naar de politiezone Kruibeke-Temse gebracht. Zij hebben een buurtonderzoek uitgevoerd om de eigenaar van het dier te vinden, maar dat is niet gelukt. De slang is overgebracht naar een dierenarts in Hamme. Maar omdat ze er zo slecht aan toe was, is ze deze nacht overleden. Waarschijnlijk is het dier al enkele weken op de dool. Voor de politie was het geen alledaagse interventie.