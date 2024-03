Chocolatier Jurgen Baert uit Dendermonde heeft een gedetailleerde chocoladen replica gemaakt van een Brussels kantoorgebouw. Het chocoladekunstwerk weegt maar liefst 35 kilogram en zal met haar 75 centimeter hoogte en 50 centimeter breedte komende maandag schitteren op de vastgoed-oscars in Cannes. Jurgen Baert is trots op zijn meesterwerk, maar het was zeker geen makkelijke opdracht. Hij is meer dan 45 uur in de weer geweest met waterpas en speciale airco om het chocoladewerk te maken. Vanavond meer hierover in het TV Oost Nieuws of via www.tvoost.be.