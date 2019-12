Een paardenasiel in Laarne verzorgt momenteel vijf zwaar verwaarloosde paarden. Ze zijn binnengebracht na verontrustende meldingen van een paardenstal in Brugge. Alle dieren daar werden in beslag genomen. Twee paarden verblijven momenteel in een dierenkliniek in Merelbeke. De zwaksten zijn naar The Old Horses Lodge in Laarne gebracht.