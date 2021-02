De krokusvakantie is gestart maar het aantal activiteiten voor kinderen is beperkt dit jaar, dat weten we. Heel wat steden en gemeenten doen dan ook extra moeite om toch wat leuke dingen te organiseren die coronaproof kunnen gedaan worden. Zo is er in Geraardsbergen de theaterwandeling 'De Vos In Het Bos'. een wandeling in en rond Geraardsbergen waarbij er op een interactieve manier fabels over de vos worden verteld.