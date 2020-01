In Beveren is afgelopen nacht is een auto volledig in vlammen opgegaan in de Wilhelmietenlaan. Iets voor vier werden bewoners in de straat opgeschrikt door enkele luide knallen. Toen ze naar buiten keken, zagen ze een geparkeerde Audi die in lichterlaaie stond. De brandweer was snel ter plaatse en kon de dichtstbijzijnde huizen vrijwaren. Er raakte niemand gewond, maar zeker is dat het om een aangestoken brand gaat. Het parket heeft een onderzoek geopend naar de daders en hun motieven. Meer informatie willen de onderzoekers nog niet kwijt.