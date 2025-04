Aalsterse politie neemt deel aan flitsmarathon, ook flitspaal Sammeke doet zijn werk: "3,3 procent reed te snel"

Als u vandaag de baan op moest, heeft u maar beter op uw snelheid gelet. Want overal in ons land heeft de politie gecontroleerd op overdreven snelheid. Ook in Aalst stonden agenten opgesteld, onder meer in het industrieterrein Wijngaardveld. En die locatie is speciaal uitgekozen, want tot enkele dagen geleden stond 'Sammeke' daar opgesteld. De flitscamera zorgt ervoor dat de Aalstenaars niet alleen vandaag extra op hun snelheid letten.