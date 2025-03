De politie betrapte tijdens Aalst carnaval al 42 minderjarigen die aan het vapen waren. Dat is verboden want sinds 1 januari moet je nu 18 zijn om te mogen kopen. Anonieme patrouilles controleren in winkels en op straat. Handelaars die aan minderjarigen verkopen krijgen een boete. Wie betrapt wordt tijdens het vapen en geen 18 is moet hem afgeven en de ouders worden verwittigd.